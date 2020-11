"افریقہ سے فرشتے آرہے ہیں" ڈونلڈ ٹرمپ کی روحانی مشیر کی ویڈیو وائرل ہوگئی

واشنگٹن (ویب ڈیسک) امریکہ کی چند ریاستوں کے نتائج تاحال رکے ہوئے ہیں اور مجموعی طورپر امریکی صدر ٹرمپ پر جوبائیڈن کی برتری ہے تاہم ایسے میں ٹرمپ کی روحانی مشیر کی دعائیہ ویڈیو وائرل ہوگئی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جیت کی آواز ہے ، افریقہ سے فرشتے آرہے ہیں۔

انتخابی صورتحال کے بعد ٹرمپ کے حامی ان کی جیت کے لیے دعا گو ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ میں ان کی روحانی مشیر کے عہدے پر رہنے والی پالا وائٹ نے بھی ٹرمپ کی جیت کیلئے دعا کی ہے جو انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہورہی ہے۔

Let's all take a moment to check in with Donald Trump's spiritual advisor Paula White pic.twitter.com/nwv6f5dSfD