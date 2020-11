محمد عامر کی شاندار گیند پر محمد یوسف کی خوبصورت ڈرائیو، ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر محمد عامر کی سابق کپتان محمد یوسف کو نیٹ میں باﺅلنگ کروانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم کے سابق کپتان محمد یوسف نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے نیٹ میں محمد عامر کی گیند پر سٹریٹ ڈرائیو کھیلی جس کی وائرل ویڈیو کو مداحوں کی جانب سے خوب پسند کیا جارہا ہے۔ 46 سالہ محمد یوسف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’سٹریٹ ڈرائیو‘۔

فاسٹ باؤلر محمد عامر نے محمد یوسف کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ یوسف بھائی سلپ والی نہیں لگائی لیکن آپ لیجنڈ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔

yousaf bhi slip wali ni lagyi hahahah but u are legend and u will b always????????????