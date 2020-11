آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سےخاتون کوہ پیما مسز ونیزہ کی ملاقات

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے خاتون کوہ پیما مسز ونیزہ نے ملاقات کی ہے۔

پاک فوج کے ترجمان میجرجنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے خاتون کوہ پیما مسز ونیزہ کی ملاقات ہوئی جس میں آرمی چیف نے پاکستان کا نام روشن کرنے پر مسز ونیزہ کی کارکردگی کو سراہا۔

Ms Vanessa O'Brien met #COAS. She is the only woman ever to climb 2 the world’s highest pt Mount Everest & dive 2 world’s deepest pt Challenger Deep, also carrying Pak flag. COAS appreciated her achievements & thanked her 4 promoting Pak as a goodwill ambassador pic.twitter.com/dukjFD24GZ