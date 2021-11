کیا واقعی ہی ورلڈکپ میں افغان ٹیم کے اخراجات سپنر راشد خان اٹھا رہے ہیں؟ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا

دبئی (ویب ڈیسک) ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میلہ متحدہ عرب امارات میں جاری ہے جس میں 16 ٹیموں نے ٹرافی کی جنگ میں حصہ لیا البتہ اب سیمی فائنل کی دوڑ جاری ہے۔

تفصیلات کے مطابق ایونٹ میں افغان کرکٹ ٹیم نے بھی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور اب تک سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل ہے۔افغانستان کی کرکٹ ٹیم ایسے وقت میں ورلڈ کپ میں شرکت کررہی ہے جب ان کے ملک میں بڑی سیاسی تبدیلی رونما ہوئی اور اشرف غنی کی حکومت کو طالبان نے ختم کرکے اقتدار قائم کیا۔

طالبان کے اقتدار پر آنے کے بعد یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ اب وہ کرکٹ پر پابندی لگادیں گے اور کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرنے دیں گے۔

at the glorious victory of ???????? I was very sad to see the tears of #M_Nabi because the C @MohammadNabi007 & @rashidkhan_19 sponsored the team ???? All these expenses are being by these 2 players.There is no doubt that the Afghan T & the Afghan nation going through a dificult time ???? pic.twitter.com/INZCw3ZFOU