چین میں بس ڈرائیور نے مسافر کو یقینی موت سے بچا لیا ، واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی 

بیجنگ ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) چین میں ایک بس ڈرائیور نے ایک مسافر کو یقینی موت سے بچا لیا ، مسافر کے گلے میں کھانا پھنس گیاتھا ،ڈرائیور نے ہمت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسافر کی جان بچالی ۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسافر بس کی سیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک کھانا اس کی خوراک کی نالی میں پھنس گیا ، ڈرائیور نے ذہانت اور پھرتی کے ساتھ اپنی سیٹ چھوڑی اور مسافر کے گرد دونوں ہاتھ ڈال کر دبایا جس سے مسافر کی سانس کی نالی میں پھنسی خوراک نکل گئی اور سانس بحال ہو گئی ۔

اس واقعے کی خبریں چینی اخبارات میں لگیں جبکہ سوشل میڈیا پر واقعے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ۔

A quick-thinking bus driver saved a choking passenger using the Heimlich manoeuvre in China. pic.twitter.com/JjVejv4mWw