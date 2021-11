سکاٹ لینڈ کو شکست دینے کے بعد ویرات کوہلی ڈریسنگ روم میں پہنچے تو ان کی سالگرہ کے موقع پر کیا سرپرائز دیا گیا؟ 

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) گزشتہ روز سکاٹ لینڈ کو شکست دینے کے بعد ڈریسنگ روم میں بھارتی کپتان ویرات کوہلی کی 33 ویں سالگرہ منائی گئی ۔

تفصیلات کے مطابق سکاٹ لینڈ کو نہایت دردناک شکست دینے سے بھارت کا رن ریٹ گروپ 2 میں سب سے زیادہ ہو گیاہے جس کے ساتھ ہی انہوں نے سیمی فائنل کی دوڑ میں اپنی امید زندہ رکھی ہے ، بھارتی کرکٹ ٹیم میچ کے بعد واپس ڈریسنگ روم میں پہنچی تو وہاں ویرات کوہلی کیلئے سالگرہ کا کیک انتظارکر رہا تھا ۔

بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے ویرات کوہلی کی سالگرہ کیلئے سارا اہتمام کیا گیا ، کپتان نے کیک کاٹا اور مہندرا سنگھ دھونی کو کھلایا جبکہ اس موقع پر کافی قہقہے لگائے گئے ۔گزشتہ روز کی جیت کے بعد ویرات کوہلی کافی مسکراتے ہوئے بھی دیکھے گئے لیکن بھارت کی قسمت کا فیصلہ نیوزی لینڈ اور افغانستان کے درمیان ہونے والے میچ کے نتیجے پر لکھاہے ، اگر کل کے میچ میں نیوزی لینڈ کو افغانستان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بھارت کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی راہ ہموار ہو جائے گی جبکہ نیوزی لینڈ ایونٹ سے باہر ہو جائے گا کیونکہ اس صورتحال میں اگلے مرحلے پہنچنے کیلئے دونوں ٹیموں کے پوائنٹس برابر ہوں گے اور رن ریٹ پر بھارت آگے نکل جائے گا تاہم اگر نیوزی لینڈ یہ میچ جیت جاتاہے تو بھارت یہیں سے باہر ہو جائے گا ۔

Cake, laughs and a win! ???? ???? ????#TeamIndia bring in captain @imVkohli's birthday after their superb victory in Dubai. ???? ???? #T20WorldCup #INDvSCO pic.twitter.com/6ILrxbzPQP