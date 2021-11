صباءقمر کی طبیعت ناساز، ڈرپ لگی ہوئی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کی مشہور اداکارہ صبا قمر نے حال ہی میں اپنے انسٹا گرام پرسٹوری شیئر کی جس میںان کی طبیعت خراب دکھائی دیتی ہے اور انہیں ڈرپ لگی ہوئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق اداکارہ صبا قمر نے بتایا کہ مجھے بیمار ہونا بالکل پسند نہیں ہے ،بیمار ہو نے سے سخت نفرت ہے۔ اس کے علاوہ سوال جواب کے سیشن میں انھوں نے مزید کہا کہ ان کا پسندیدہ کھیل بیڈمنٹن ہے جبکہ ان کے پسندیدہ اداکار ریان گوسلنگ ہے۔ صبا قمر نے اپنے آنے والے نئے پراجیکٹس کے حوالے سے بھی بتایا ہے جس میں 6 نئے نام شامل ہیں۔اداکارہ نے اپنی شادی کے حوالے سے پوچھنے والے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب وقت آئے گا تب وہ شادی بھی کر لو گی۔

اس موقع پر ایک مداح نے سوال کیا کہ وہ ایوارڈز شو میں زیادہ کیوں نہیں جاتی جس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ ایوارڈز شو ز میں جانے کا ان کا دل نہیں کرتا۔

'Inspector' #SabaQamar affected by an unknown ailment..Actress Saba Qamar, our celebrated Pakistani diva has not been feeling well and this news makes us utterly sad.

