نیدرلینڈز کے ہاتھوں جنوبی افریقہ کی شکست، وسیم اکرم کیلئے بھی یقین کرنا مشکل، پیغام جاری کردیا

ایڈیلیڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ٹی 20 ورلڈکپ کے سپر 12 مرحلے میں گروپ بی کے اہم میچ میں نیدر لینڈز کے ہاتھوں جنوبی افریقا کی شکست پر سب حیران ہیں ، ایسے میں سوئنگ کے سلطان اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے بھی ردعمل دیا ہے۔

ٹی 20ورلڈکپ، پٹرول ، شرٹس اور بہت کچھ جیتنے کا سنہری موقع مگر کیسے؟ یہاں کلک کریں

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے سوئنگ کے سلطان نے سپر 12 مرحلے کے اہم میچ میں بڑے اپ سیٹ پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "رکو! ابھی کیا ہوا ہے ؟ ایڈیلیڈ کے میدان سے ایک ناقابل یقین تصویر دیکھنے کو ملی ہے ، سابق کپتان قومی ٹیم نے نیدر لینڈز کرکٹ ٹیم کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا واہ کیا کارکردگی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہےکہ شاہینوں کو اب اپنے قدم بڑھانے چاہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں ۔

Wait,what just happened unbelievable pictures from Adelaide . Congratulations to Netherlands what a performance ????. And now it’s time for the boys in green to step up . It’s now or never . #PAKvsBAN