بھارت کی سیمی فائنل میں رسائی پکی؟ آئی سی سی نے پیغام جاری کردیا

دوحہ(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ٹی 20 ورلڈ کپ کے گروپ بی میں اپ سیٹ کا سلسلہ اب تک جا ری ہے، پہلے زمبابوے نے پاکستان کے خلاف اپ سیٹ کیا اور اب سیمی فائنل سے کچھ ہی فاصلے پر نیدر لینڈز نے جنوبی افریقا کو اپ سیٹ کے بعد سیمی فائنل سے باہر کر دیا ہے، جنوبی افریقا کی شکست کے بعد انڈین کرکٹ ٹیم کی سیمی فائنل میں رسائی ممکنہ طور پر پکی ہو گئی ہے جس پر انٹر نیشنل کرکٹ کونسل نے پیغام بھی جاری کر دیا ہے۔

ٹی 20ورلڈکپ، پٹرول ، شرٹس اور بہت کچھ جیتنے کا سنہری موقع مگر کیسے؟ یہاں کلک کریں

تفصیلات کے مطابق گروپ اے کی سیمی فائنل ٹیموں کا فیصلہ کل کا ہو چکا ہے لیکن گروپ بی کی سیمی فائنلسٹ ٹیموں کا اعلان آج ہو گا، لیکن تاحال ایک ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے ۔ گروپ بی سے سیمی فائنل میں جانے والی پہلی ٹیم بھارت ہے ، واضح رہے کہ گروپ بی میں بھارت کے 6 پوائنٹس تھے جبکہ جنوبی افریقا کے 5 پوائنٹس تھے اگر جنوبی افریقا آج کا میچ جیت جاتا تو 7 پوائنٹس کے ساتھ پہلی ٹیم ہوتا لیکن اب اس کی شکست کے بعد اب وہ سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہے۔

India go through!

The Netherlands' thrilling victory over South Africa means India have officially qualified for the semi-finals ???? pic.twitter.com/RH7380jgAn