" نیدر لینڈز نے یہ سب کچھ آپ کیلئے کیا ہے" معروف سپورٹس اینکر ڈاکٹر نعمان نیاز نے گرین شرٹس کیلئے پیغام جاری کردیا

ایڈیلیڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن) مشہور سپورٹس اینکر ڈاکٹر نعمان کا پاکستان کرکٹ ٹیم کو کہنا ہے کہ نیدر لینڈز نے یہ آپ کیلئے کیا ہے چلو اب بنگلا دیش کو ہراؤ"۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈاکٹر نعمان نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نیدر لینڈز اور جنوبی افریقا کا میچ حیرت انگیز تھا، ان کا کہنا تھا کہ نیدر لینڈز نے شاندار بلے بازی اور باؤلنگ کی، انہوں نے گرین شرٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نیدر لینڈز نے یہ سب آپ کیلئے کیا ہے چلو اب بنگلا دیش کو ہراؤ۔

An amazing match. SA lost it how Netherlands batted & some outstanding bowling- Come on Pakistan now beat Bangladesh. Netherlands have done it for you. ????