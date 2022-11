جنوبی افریقا کیخلاف مین آف دی میچ کھلاڑی کو ایوارڈ دیتے ہوئے کیا کہا؟ محمدحفیظ نے پیغام جاری کر دیا

ایڈیلیڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے سابق کپتان اور آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی جانب سے سفیر محمد حفیظ نے جنوبی افریقا کیخلاف بہترین کارکردگی دیکھانے والی نیدر لینڈز کے کھلاڑی کو مین آف دی میچ ایوارڈ دیتے ہوئے کی تصاویر جاری کیں ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ میں نے نیدر لینڈز کھلاڑی کا بطور پاکستان کرکٹ فین شکریہ بھی ادا کیا ہے۔

Presenting this MOTM award to Colin Ackermann with special thanks ???? as fan of team Pakistan ???????? pic.twitter.com/ZDsqDriuIC