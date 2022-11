"بہترین ریورس سوئنگ" سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم حارث رؤف کی گیند بازی کے معترف

ایڈیلیڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے بنگلا دیش کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف کی گیند بازی کی تعریف کی ہے ۔

تفصیلات کےمطابق سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا " ریورس سوئنگ از ایٹ اٹس بیسٹ" ( ریورس سوئنگ اپنی بہترین شکل میں)اور ساتھ ہی انہوں ہیش ٹیگ حارث رؤف کا نام بھی ساتھ میں لکھا۔

ٹی 20ورلڈکپ، پٹرول ، شرٹس اور بہت کچھ جیتنے کا سنہری موقع مگر کیسے؟ یہاں کلک کریں

Reverse swing at its best #harisrauf