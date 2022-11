"خدا جانتا ہے کہ ہمیں اس خوشخبری کی کتنی ضرورت تھی،" پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر صدر عارف علوی کا بیان بھی آ گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر صدر عارف علوی نے پاکستانی ٹیم کے لیے پیغام جاری کیا ہے ، صدر مملکت کا کہنا تھا کہ "اللہ جانتا ہے ہمیں اس خوشخبری کی کتنی ضرورت تھی "۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان نے اہم میچ میں بنگلا دیش کو شکست دے کر ٹی 20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کیلئے کوالیفائے کر لیا ہے، جس پر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سماجی رابطےکی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ "شاباش، پاکستانی غیر معمولی طور پر ٹیلنٹڈ اور خوش قسمت ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے"۔ صدر پاکستان نے شاہین شاہ آفریدی کی باؤلنگ کی بھی تعریف کی اور کہا "شاہین آفریدی نے بہترین بولنگ کی وہ ایک نگینہ ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اوپر آنے کے لیے اس خوشخبری کی کتنی ضرورت تھی'۔

Well done! Exceptionally talented and lucky Pakistanis ???? Allah Shukar we make it to the semi-finals ????Great bowling by @iShaheenAfridi, you are a gem. God knows we needed this good news to uplift us. Good luck to the green shirts for the semi-finals. Inshallah we will win.