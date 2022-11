"92 کے ورلڈ کپ والی صورتحال، بابر اعظم 2048 میں پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے" خواجہ آصف کی دلچسپ پیشگوئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کرنے پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے دلچسپ پیشگوئی کردی۔

اپنے ایک ٹویٹ میں قومی ٹیم کو مبارک باد دیتے ہوئے خواجہ آصف نے کاپی شدہ میسج لکھا۔" تو ہم نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا. ہم سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ سے بھڑیں گے..بھارت انگلینڈ سے ٹکرائے گا..ہم نیوزی لینڈ کو ہرائیں اور انگلینڈ انڈیا کو شکست دے .ہم فائنل میں انگلینڈ کو ہرادیں ، یہ تو 92 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔"

خواجہ آصف نے 92 والی صورت حال دیکھتے ہوئے پیشگوئی کی کہ کپتان بابر اعظم 2048 میں پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ یاد رہے کہ عمران خان کی قیادت میں قومی ٹیم نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تھا جس کے 26 سال بعد 2018 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے، خواجہ آصف نے بابر اعظم کی پیشگوئی بھی اسی حساب سے کی ہے۔

Congrats ???????? ????

Copied...

So we beat bangladesh...

we meet newzealand in semis..india meets england..we beat newzealand and england beats india..we beat england in the finals..92 repeated

p.s. Babar Azam will be our Prime Minister in 2048 ????