غزہ میں نسل کشی کیخلاف خط پر ایوارڈ یافتہ صحافی سے استعفیٰ لے لیاگیا غزہ میں نسل کشی کیخلاف خط پر ایوارڈ یافتہ صحافی سے استعفیٰ لے لیاگیا

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن)اسرائیلی فوج کی غزہ میں نسل کشی کے خلاف ادیبوں کے مذمتی خط پر دستخط کرنا جرم بن گیا۔

غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق غزہ میں نسل کشی کے خلاف مذمتی خط پر دستخط کرنے کی و جہ سے امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے اپنی ایوارڈ یافتہ صحافی Jazmine Hughes سے استعفیٰ لے لیا۔

خاتون صحافی نے گزشتہ ہفتے “Writers Against the War on Gaza” مذمتی خط پر دستخط کیے تھے جس کا عنوان "اسرائیل کی غزہ میں حماس کے خلاف جنگ نسل کشی ہے" تھا۔

اس خط پر دیگر معروف صحافیوں اور مصنفین سمیت سیکڑوں افراد نے دستخط کیے تھے۔نیویارک ٹائمز میگزین کے ایڈیٹر نے جمعہ کو اپنے عملے کو ایک ای میل میں خاتون صحافی کے استعفیٰ کے بارے میں بتایا۔

میگزین کے ایڈیٹر کے مطابق غزہ میں نسل کشی کے خلاف مذمتی خط پر دستخط کرنا ادارے کی پالیسی کی واضح خلاف ورزی تھی۔

بھارتی کرکٹرز کی بیگمات سے متعلق دلچسپ معلومات جاننے کیلئے یہاں کلک کریں