    یونان سے پاکستان سے

زمانہ ئ طالب علمی میں (اور اس کے بعد بھی ایک طویل مدت تک) یہ سوال میرے لئے ایک معمہ بنا رہا کہ دنیا کے عظیم فلاسفر، تن ساز، داستان گو، کھلاڑی اور جنگی ہیروز آخر یونان ہی میں کیوں پیدا ہوتے رہے۔

بالعموم ہم زمانے کا شمار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کرتے ہیں لیکن یونان کے درج بالا صفات کے حامل انسان ایک ہزار سال قبل مسیح بھی اسی یونان سے کیوں اُٹھے؟کہا جاتا ہے کہ ہومر مادر زاد اندھا تھا لیکن اس نے ”ایلیڈ“ اور ”اوڈلیسی“ نام کی لافانی رزمیہ منظومات قلم بند کیں،اس کا زمانہ ایک ہزار سال قبل مسیح کا زمانہ شمار ہوتا ہے۔ایتھنز اور سپارٹا دنیا کی قدیم ترین جمہوری ریاستیں (یا نیم سلطنتیں) شمار ہوتی ہیں۔یہ بھی یونان کا حصہ تھیں۔ ہمارے سکول میں میٹریکیولیشن کے نصاب میں مسئلہ فیثا غورت ایک اجنبی سا جیومیٹریکل سوال تھا لیکن جب ریاضی کے استاد نے یہ بتایا کہ فیثا غورث ایک یونانی فلاسفر (اور ریاضی دان) تھا تو ہم اُس وقت بھی حیران ہوئے تھے ،اس کے علاوہ بقراط، سقراط،افلاطون، ارسطو، ویو جانس کلبی وغیرہ بھی سب کے سب یونان ہی میں پیدا ہوئے،وہیں پلے بڑھے اور اسی آب و ہوا میں عظیم ترین فلسفیانہ نکات کے مصنف قرار پائے۔…… آخر کیوں؟

اور سکندر اعظم کو کون نہیں جانتا؟ اس کا باپ فیلقوس، مقدونیہ کا حکمران تھا اور یہ مقدونیہ جسے آج بھی انگریزی میں Macedonia کہا جاتا ہے، ملک یونان ہی کی ایک ریاست تھی۔ارسطو، سکندر اعظم کا استاد بھی تھا۔سکندر، یونان سے نکلا۔پہلے مصر فتح کیا، پھر فارس (ایران) اور وہاں سے منزلیں مارتا ہندوستانمیں داخل ہوا۔مصر کے سورماؤں کو روندا، ایران کے داراؤں کو زیر نگیں کیا اور آج پاکستان میں واقع دریائے جہلم کے کنارے، وہاں کے عظیم ہندو راجہ پورس کو شکست دی۔کہا جاتا ہے کہ اس شکست کے بعد پورس ہی اپنی سلطنت پر بحال رہا۔ سکندر نے اس کے ایک سوال کے جوابِ بالصواب پر اسے نہ صرف معاف کر دیا تھا بلکہ اس کی مفتوحہ مملکت بھی اسے لوٹا دی تھی۔کیا دریا دِلی کی یہ صفت،سکندر اعظم کے استاد ارسطو کی عطا کر دہ تھی؟ اس سوال پر آج تک بہت سے بحث مباحثے ہوتے رہے ہیں۔ سکندر کی عمر صرف 32 برس تھی کہ ہندوستان سے واپس یونان جاتے ہوئے ایران کے ایک شہر میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔

یہ کہانیاں ہمیں سکول کے زمانے میں پڑھائی جاتی تھیں اور ہمارے طائر تخیل کو تادیر حیرت کی فضاؤں میں محو ِ پرواز رکھا کرتی تھیں۔پھر سکول سے نکلے اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جانے تک یہ سوال ایک معمہ ہی بنا رہا کہ آخر یہ عظیم ہستیاں یونان ہی میں کیوں پیدا ہوئیں۔خاکِ یونان میں ایسی کون سی اکسیر تھی جس کی تاثیر اتنی لاجواب تھی کہ دنیا کی دوسری تہذیبوں سے برتر ثابت ہوئی۔

آج تک دنیا کی چار تہذیبوں کو قدیم شمار کیا جاتا ہے۔ایک مصری،دوسری ایرانی،تیسری ہندوستانی اور چوتھی چینی تہذیب۔……ان کا زمانہ کم و بیش یکساں اور ہم زماں ہے۔لیکن یونان کے سوا باقی تین تہذیبوں کو وہ شہرت حاصل نہیں جو یونانی تہذیب و تمدن کو ہے۔ یہ چاروں تہذیبیں ایک واحد خالقِ کائنات کا سراغ نہیں دیتیں۔خدائے واحد کا تصور تو عربوں نے آ کر دیا جو اِن قدیم تہذیبوں سے سینکڑوں برس بعد رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متعارف ہوا۔ آپؐ سے پہلے تو یہاں لات و منات کا دور دورہ تھا۔ لیکن مسلمان عربوں نے بھی اُن ”غیر مسلم“ یونانیوں کی تاریخی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا جو سینکڑوں برس قبل مسیح کے زمانے میں بستے تھے۔

ہمیں یہ بھی پڑھایا گیا تھا کہ تاریخ اور جغرافیے کا باہمی تعلق لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم/ملک کی تاریخ بنانے میں جغرافیہ ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اگر رود بارِ انگلستان (انگلش چینل) نازی افواج کا راستہ نہ روکتی تو ڈنکرک سے پورٹ ماؤتھ کا سفر کوئی اتنا طویل نہ تھا۔یہی کام بحرالکاہل اور بحراوقیانوس نے امریکہ/کینیڈا کو محفوظ بنانے میں کیا۔ امریکہ نے اگر1775ء میں برطانوی قابض افواج کو شکست دے کر امریکہ سے نکالا تو اس میں ان دونوں عظیم آبی رکاوٹوں (بحرالکاہل اور بحراوقیانوس) کا بڑا ہاتھ تھا۔ کوہِ ہمالہ آج بھی انڈیا کی شمالی سرحدوں کا محافظ ہے اور گزرے ہوئے کل میں بھی تھا۔اگر درہئ خیبر نہ ہوتا تو غزنوی، غوری اور ابدالی وغیرہ برصغیر میں وارد نہیں ہو سکتے تھے۔اور یہ عرب ہی تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کی کمانڈ میں کراچی (دیبل) پر بحری حملہ(711ء) کیا اور پھر یورپی اقوام کو برصغیر پر حملے کرنے کا راستہ سجھایا۔ ولندیزی، پرتگیزی، فرانسیسی اور برطانوی افواج، سب کی سب بحرِ ہند ہی کے راستے ہندوستان کے سواحل پر لنگر انداز ہوئیں۔آج بھی اگر حماس کی پشت پر بحیرۂ روم نہ ہوتا تو وہ اسرائیل پر (7اکتوبر2023ء کو) حملہ آور نہ ہو سکتے۔مطلب یہ ہے کہ جغرافیہ، کسی بھی ملک کی تاریخ بنانے(یا بگاڑنے) میں ایک بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔

حال ہی میں ایک امریکی مصنف ”ایڈم نکولسن“ (Adam Nicolson) کی ایک کتاب نظر سے گزری جس کا عنوان تھا:

How to be: Life lessons from the Early Greeks.

میں کہ ایک مدت سے اِس سوال کے جواب کی تلاش میں تھا کہ آخر یونان کی سرزمین میں ایسا کیا رکھا تھا کہ دنیا کے عظیم فلاسفر،حکماء، شعراء، مورخ اور ملٹری کمانڈرز یہیں سے اُٹھے اور دنیا کی باقی قدیم تہذیبوں کے مقابلے میں فتح یاب اور کامیاب ہوئے۔نکولسن نہ صرف ایک معروف مورخ ہے بلکہ دنیا بھر کے ممالک کی سیرو سیاحت بھی اس کے مشاغل میں شامل ہے۔ حال ہی میں وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ یونان آیا۔وہ لکھتا ہے:”چند برس ہوئے میں اور میری بیوی سارا (Sarah) بحیرہئ ایجین (Aegean) کی آبی سیاحت کے لئے امریکہ سے روانہ ہوئے۔ہم نے ایک جدید کشتی کرائے پر لی اور یونانی جزائر اور ترکی کے درمیان واقع وسیع و عریض پانیوں میں اپنی جہاز رانی کے جوہر آزمائے۔دور ونزدیک صاف شفاف نیلے پانیوں کی لہریں دعوتِ نظارہ دیتی تھیں …… کبھی ”سارا“ کشتی کا کنٹرول سنبھال لیتی اور کبھی میں۔ہم دونوں باری باری وقفہ ئ آرام کا لطف اٹھاتے اور اس آبی سیاحت سے لطف اندوز ہوتے رہے۔“

نکولسن اِس کتاب میں آگے چل کر لکھتا ہے کہ یونان براعظم یورپ کے جنوب میں واقع آخری ملک ہے۔ اس کے ایک طرف مشرق میں بحیرہئ ایجین (Aegean)، مغرب میں بحیرہئ آیونین (Ionian) اور جنوب میں بحیرہئ روم واقع ہے۔ان تین سمندروں میں سینکڑوں ہزاروں چھوٹے چھوٹے جزیرے واقع ہیں جن میں قدیم یونانی قبائل آباد تھے۔یہ درست ہے کہ سکندر اعظم کے باپ کی ریاست سرزمین یونان میں واقع تھی لیکن اس کے علاوہ دوسری تمام عظیم یونانی شخصیات جن کو ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں وہ تمام انہی جزائر میں آباد تھیں۔

ان جزیروں کی خوشگوار آب و ہوا،ان کی تنہائی اور ان کا ماحول ایسا سازگار ہے کہ یہاں دنیا کی اولین ”فلاسفی ماتا“ نے جنم لیا،اولین عالمی ملٹری کمانڈر پیدا ہوئے، ہومر جیسے شعراء یہیں تولد ہوئے اور یونانی دیو مالائی داستانیں (Greek Mytylogy)یہیں تصنیف ہوئیں۔گویا یہ جزائز علم و ہنر،سائنس و ٹیکنالوجی،شعر و ادب،تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کا اولین گہوارہ تھے!

میں اِس کتاب کو پڑھتا چلا گیا اور وہ تجسس دور ہوتا چلا گیا جو سکول کے زمانے سے لے کر اب تک دامن گیر تھا۔…… سوچا کہ پاکستانی قارئین کی توجہ بھی ان داخلی مناقشات سے کچھ دیر کے لئے کچھ دور لے جاؤں جن سے ہم کئی برس سے دست و گریبان ہیں، اس گرداب سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ سکے اور یہیں ٹامک ٹوئیاں مارتے مارتے تھک چکے ہیں:

شاید کہ اُتر جائے تیرے دل میں مری بات

