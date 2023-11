معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے ورلڈکپ 2023 فکس ہونے کا دعویٰ کر دیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 فِکس ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

گزشتہ روز آئی سی سی ورلڈکپ کے 37ویں میچ میں بھارت نے جنوبی افریقا کو 243 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دی، اس میچ میں فتح کے ساتھ بھارت نے موجودہ ورلڈ کپ میں ناقابل شکست رہنے کا اعزاز برقرار رکھا۔بھارت کی لگاتار جیت کے بعد حریم شاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر بھارتی کرکٹ ٹیم کی تصویر پوسٹ کی جس پر “فِکسر”لکھا ہوا تھا۔

India thinks that the World is fool , but we are not fools. We are aware that this tournament has been fixed by @BCCI and @ICC to ensure India's victory. Sab Paisay Ka Kamal Ha.!! #INDvsSA #INDvSA pic.twitter.com/K1AM76Smzp