کیا آپ ویرات کوہلی کو سینچری پر مبار ک دیں گے؟ بھارتی صحافی کے سوال پر سری لنکن کپتان نے ’بے عزتی‘ کر دی 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سری لنکا کی کارکردگی ورلڈ کپ میں کافی مایوس کن رہی اور اطلاعات ہیں ان کے پورے کرکٹ بورڈ کو ہی فارغ کر دیا گیا ہےلیکن دوسری جانب دلچسپ ماحول اس وقت بنا جب بھارتی صحافی نے پریس کانفرنس کے دوران 49 ویں سینچری بنانے پر ویرات کوہلی کو مبارک باد دینے کا پوچھا تو سری لنکن کپتان کوشل مینڈس نے ٹھوک کر جواب دیا اور ہر کوئی اپنا سا منہ لے کر رہ گیا ۔

Journalist: Virat Kohli completed his 49th hundred. Would you like to congratulate him?



Kusal Mendis: why would I congratulate him?#INDvSA #INDvsSA #CWC2023 pic.twitter.com/VCTVHzpqWA