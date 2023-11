عمان (ویب ڈیسک) حماس کے حملے کے بعد غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں جس کے پیشِ نظر اردن نے طیارے کے ذریعے غزہ میں طبی امداد گرا دی۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق شاہ عبداللہ دوم نے مطابق اعلان کیا کہ اردن کی فضائیہ نے غزہ میں قائم اردن کے ایک فیلڈ ہسپتال میں ”فوری طبی امداد“ بھیجی کیونکہ اسرائیل اور حماس جنگ کے دوران ہسپتالوں میں طبی سامان کی قلت ہوگئی ہے۔آج نیوز کے مطابق ایک اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ اردن کی فضائیہ نے طبی امداد اسرائیل کی فوج کے تعاون سے پہنچائی ہے۔

اسی حوالے سے اردن کی فوج نے کہا کہ طبی سامان اردنی فضائیہ کے طیارے سے پیراشوٹ کے ذریعے گرایا گیا کیونکہ ہسپتال میں سامان کی ہو رہی تھی۔

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL