"بہت ہو گیا "اقوام متحدہ سمیت 18 عالمی تنظیموں نے فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا

نیو یارک، جنیوا ، روم ( مانیٹرنگ ڈیسک )"بہت ہوگیا اب اسے ہر صورت رکنا چاہیے" اقوام متحدہ سمیت 18 عالمی تنظیموں نے فلسطین میں فوری سیز فائز کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کےمطابق اقوام متحدہ اور اس کے علاوہ دیگر انسانی حقوق کی 18 عالمی تنظیموں کے سربراہان نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس میں انسانی بنیادوں پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

We need an immediate humanitarian ceasefire.



It's been 30 days.



Enough is enough.



This must stop now.@IASCch statement on the situation in Israel and the Occupied Palestinian Territory: https://t.co/QaeRxGef2Q