نازیبا ویڈیو کے معاملے پر بھارتی اداکارہ رشمیکا منڈانا کا مؤقف سامنے آگیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی اداکارہ رشمیکا منڈانا نے کہا ہےکہ مجھے اپنی غیراخلاقی ڈیپ فیک ویڈیو کے بارے میں بات کرنے پر بہت زیادہ تکلیف ہورہی ہے،یہ جھوٹی اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے، اس سے سخت تکلیف ہوئی ہے۔

ایکس (ٹویٹر) پر جاری اپنے بیان میں شمالی بھارت سے تعلق رکھنے والی رشمیکا منڈانا کا کہنا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اس مسئلے کو کمیونٹی کے طور پر لیں، کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا غلط استعمال شروع ہوگیا ہے۔ تلگو، کناڈا، تامل اور ہندی فلموں میں کام کر کے شہرت حاصل کرنے والی رشمیکا نے اس تکلیف دہ صورتحال پر اپنے خاندان، دوستوں اور ہمدردوں سے تشکر کا اظہار کیا۔

واضح رہے کہ وائرل ویڈیو میں ایک برطانوی بھارتی خاتون جو سیاہ لباس میں ملبوس ہے اسے لفٹ میں نامناسب انداز میں دیکھا جاسکتا ہے، اس خاتون کے چہرے کو مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے رشمیکا منڈانا سے مشابہہ بنایا گیا تھا۔

I feel really hurt to share this and have to talk about the deepfake video of me being spread online.



Something like this is honestly, extremely scary not only for me, but also for each one of us who today is vulnerable to so much harm because of how technology is being misused.…