بیسیویں صدی کے شروع میں کینیڈا کی شناخت کو بال و پر لگنے لگے،1914ء میں جب جرمنی نے برطانیہ کیخلاف اعلانِ جنگ کیا تو کینیڈا آگے آیا بیسیویں صدی کے شروع میں کینیڈا کی شناخت کو بال و پر لگنے لگے،1914ء میں جب ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:7

کینیڈا کی ترقی کا ایک سنگ میل

Construction of Canadian Pacific Railway

British Colombia کے چھٹے صوبے کے طور پر فیڈریشن میں شامل ہونے کے بعد یہ منصوبہ بننا شروع ہوا۔ 1884-1881 کے درمیان 15,000/- چینی مزدور اِس کام کے لیے لائے گئے۔ اِس کی کل لمبائی 4000 کلو میٹر ہے۔

یاد رہے کہ John A. Macdonald بیس سال تک ملک کے وزیراعظم رہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ برطانوی شہری ہے اور وہ اِس نوزائیدہ مملکت کو امریکہ کی حریص نظروں سے بچائے رکھے گا۔ بیسیویں صدی کے شروع میں کینیڈا کی شناخت کو بال و پر لگنے لگے کیونکہ اب امریکہ کے اِسے غصب کر لینے کا خدشہ باقی نہ رہا۔ اب اِس کا اپنا ”قومی جھنڈا،قومی ترانہ“تھا اور ملٹری ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا جانے لگا۔

1914ء میں جب جرمنی نے برطانیہ کے خلاف اعلانِ جنگ کیا تو کینیڈا آگے آیا اور فوج میں بھرتی ہونے والے کینیڈین جوانوں کی تعداد 8 ملین تھی۔ اُمید ہے اب بیسیویں صدی میں کینیڈا بھی ایک مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔

سیاسی لوگ تو ہمہ وقت ملکی معاملات چلاتے ہی ہیں۔ لیکن معاشرے کو ایک حسن، ایک سکون، استحکام اور رنگا رنگی عطا کرنے والے لوگوں کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی۔

"Sam Stede"۔ 1990 کے اوائل میں "Fort Macleod" کا انچارج تھا۔ وہ اپنی ماتحت سپاہ کو صبح، دوپہر، شام پریڈ کرواتا۔ اور ہمیشہ چاک و چوبند رہتا۔ اور ملکی سرحدوں کے نگراں کے طور پر ایک کامیاب آفیسر تھا۔ اُس نے ساؤتھ افریقہ میں بھی کئی سال ڈیوٹی سر انجام دی۔ 1917ء میں وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہوا۔

"Emily Carr" اُس نے جن حالات میں رہ کر پینٹنگ کی اور ڈرائنگ میں ایک منفرد مقام حاصل کیا گو کہ اُسے اپنے آپ کو منوانے میں برسوں لگے۔ کیونکہ ایک عورت کے ہوتے ہوئے معاشرے میں اپنا مقام بنانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ کینیڈا کی ایک عورت جس نے سوسائٹی میں اپنے کام کی وجہ سے دائمی نقوش چھوڑے وہ "Emily Carr" ہی ہے۔ وہ اِس کام میں اِتنی مستغرق ہوئی کہ اُس نے عمر بھر شادی تک نہ کی۔ وہ 1945ء میں 77سال کی عمر میں ”وکٹوریہ“ میں فوت ہوئی۔ جس میں اُس کے پچھلے 15 سال کا کام بڑا ہی کامیاب ترین تھا۔ اُس نے اپنے فن کی بدولت کینیڈینز کو اپنی شناخت کی تمیز سکھائی۔

"Harold Innis" اُس نے 1916ء میں ملٹری سروس جوائن کی۔ کچھ دیر سروس کرنے کے بعد اُس کی سوچ کا محور اِس طرح ہوا کہ ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے نہ کہ برطانیہ کی خواہشات کا۔ 1920ء تک وہ ایک مقام حاصل کر چکا تھا۔

"It is said "The European enthusism for "hats" made from felted beaven fur fueled colonial expansion in Canada from sixteen to nineteen century."

"Innis" کا سب سے بڑا کارنامہ The Fur Trade in Canada in 1930 تھا وہ اس بات پر ہمیشہ زور دیتا رہتا کہ کینیڈا کو اپنی تاریخ رقم کرنی چاہیے نہ کہ برطانیہ سے مستعار کردہ پالیسی۔

"Margart Atwood"…… ایک شاعرہ جس نے اپنی شاعری میں ایک انیسویں صدی کی ایک مہاجر لڑکی کی بے بسی کی تصویر کشی کی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اندوہناک واقعہ خود شاعرہ کے ساتھ پیش آیا ہو۔ "Margart Atwood" خود ہی نہیں بلکہ اُس نے سب کو اجتماعی سوچ کے دہانے میں لانے کی طرف راغب کیا ہے۔ اور اپنے ملک سے محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ اُس کی شاعری کے بغیر کینیڈین لٹریچر بادِ شمالی کے قدرتی مناظر میں ایک نازک پودے کی سی حالت میں ہوتا۔

"Berth Wilson"…… 1982 ء میں وہ پہلی عورت تھی جو سپریم کورٹ میں بطور جج جگہ بنا سکی۔ وہ اور اس کے دونوں بھائی Aberdeen University میں پڑھے۔ جو ایک شاندار یونیورسٹی تھی اور لطف کی بات یہ کہ وہاں کوئی فیس بھی نہ تھی۔ "Berth Wilson" 1991ء میں سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئیں۔

کینیڈینز گورنمنٹ نے 1800ء کے افتتاح سے لے کر 1920ء تک دنیا بھر سے آباد کاروں کو مدعو کیا کہ اُن کو یہاں ہموار علاقوں میں مفت زمینیں دی جائیں گی۔ جہاں فصلوں کی بہتات ہوگی اور پھر اُن کے ساتھ ہی برطانیہ کے لوگوں سے کہا کہ اُن کے لیے کینیڈا آنے کا ٹکٹ صرف 1500ڈالر کا ہوگا۔ اس میں سال سے کم عمر بچے فری ہوں گے۔ کینیڈین فیڈریشن میں سب سے آخر میں شامل ہونے والا صوبہ New Foundation ہے۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)