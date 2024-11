لاہور(پ ر) ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ (HACPL) نے پاکستان آٹو پارٹس شو 2024(PAPS) میں شرکت کی۔ جو اکتوبر 25 سے 27اکتوبر تک لاہور ایکسپو سینٹر میں ہوا۔ اس موقع پر ہنڈا نے ایس یو وی اور سیڈان سیکٹرز میں زبردست موجودگی کا مظاہرہ کیا۔ مقامی صنعت کو فروغ دینے کے عزم کے مطابق ہنڈا نے مقامی طور پر تیار کردہ مختلف پارٹس کی نمائش بھی کی۔ اس سال کی شرکت خاص طور پر اہم تھی کیونکہ ہنڈانے پاکستان میں اپنی 30سالہ کامیابی کا جشن منایا۔ اس تاریخی موقع پر کمپنی نے مستقبل کی ترقی کے حوالے سے اہم اعلانات بھی کئے خاص طور پر ہائبرڈ ٹیکنالوجی کی جانب منتقلی کا اعلان، جس میں e"HEV کا تعارف شامل ہے۔ PAPS 2024 میں ہنڈا کی شرکت نے جدت اور پائیداری کیلئے اس کے عزم کو اجاگر کیا۔ ہنڈا کے لوگو "Honda How We Move You.Create Transcend, Augment" کو عملی جامہ پہنچایا۔ جس میں لوگوں کو خوابوں کی تعبیر کیلئے حدود سے باہر تخلیق کرنے حوصلہ دیا۔"The Power of Dreams" کے تصور پر تعمیر کرتے ہوئے ہڈا اپنے مشن کے تحت نئی راہیں کھولنے اور انسانی صلاحیتوں کو بڑھانے کا عزم کیا۔شہریو ں نے بھی ہنڈا کی گاڑیوں کو بہت سراہا۔