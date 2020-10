’کورونا سے نہ ڈرو، ہم نے زبردست دوائیاں بنالی ہیں، میں ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسا 20 سال پہلے تھا‘

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا میں مبتلا صدر ٹرمپ نے طبیعت میں بہتری کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ شام ساڑھے 6 بجے والٹر ریڈ میڈیکل سنٹر سے ڈسچارج ہوجائیں گے۔ وہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کووڈ سے خوف نہ کھاؤ، اس کو اپنی زندگی پر سوار نہ ہونے دو، ہم نے ٹرمپ انتظامیہ کی نگرانی میں کچھ بہت ہی شاندار ادویات اور علم حاصل کیا ہے۔ میں اب اتنا اچھا محسوس کر رہا ہوں جتنا 20 سال پہلے محسوس کیا کرتا تھا۔

خیال رہے کہ گزشتہ بدھ کے روز صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کورونا وائرس کا شکار ہوئی تھیں جس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا تھا۔

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!