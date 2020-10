"اب تک کی بہترین سیلفی " حنا پرویز بٹ نے مریم نواز کو مستقبل کی وزیراعظم قراردیتے ہوئے تصاویر شیئرکردیں

لاہور (ویب ڈیسک) مسلم لیگ نون کی رہنما حنا پرویز بٹ نے پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو مستقبل کی وزیر اعظم قرار دیا ہے۔سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر حنا پرویز بٹ نے مریم نواز کے ہمراہ ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں دونوں نے ایک ہی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔

حنا پرویز بٹ نے تصویر شیئر کرتے ہوئے مریم نواز کو مستقبل کا وزیر اعظم قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ’مستقبل کی وزیراعظم پاکستان کے ساتھ۔‘

لیگی رہنما نے مریم نواز کے ساتھ ایک خوبصورت سیلفی بھی شیئر کی۔

خیال رہے کہ حنا پرویز بٹ اکثر و بیشتر مریم نواز کی تعریف میں ٹوئٹس کرتی رہتی ہیں، حنا پرویز کا ماننا ہے کہ مریم نواز سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارطغرل جیسی قائدانہ صلاحیتوں کی مالک ہیں۔

کچھ عرصہ قبل سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر حنا پرویز بٹ نے بتایا تھا کہ آج کل وہ وزیر اعظم کی ہدایت پر نشر کی جانے والی ترکش سیریز ’ارطغرل غازی‘ دیکھ رہی ہیں۔

I am watching Ertugrul nowadays & I see Maryam Nawaz has similar leadership qualities as him.Her Strong belief in God,her Courage to not give up,Her conviction to Stand on her principles even when everyone is against her,her ability to differentiate between Right&Wrong #Ertugrul