کارٹنگ چیمپین شپ کے فائنل میں حریف ڈرائیور کا راستہ روکنے کیلئے بمپر پھینکنے والے کھلاڑی کو ایسی سزا دیدی گئی کہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کی جرات نہ کرے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) کارٹنگ ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل میں حریف ڈرائیور کا راستہ روکنے کیلئے ٹریک پر بمپر پھینکنے والے اطالوی ڈرائیور کوربیری پر تاحیات پابندی لگا دی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق کارٹنگ ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل میچ میں چیز لیپس کی ریس کے نویں چکر پر خوفناک منظر سامنے آیا جب اطالوی ڈرائیور کوری بیری ہاتھ میں گاڑی کا بمپر پکڑے سڑک کنارے کھڑا نظر آئے اور پھر 23 سالہ حریف ٹونی کارٹ کی گاڑی کو نشانہ بنا کر بمپر پھینک دیا تاہم خوش قسمتی سے نشانہ خطا ہو جانے سے وہ بچ گئے۔

Outrageous scenes in the FIA Karting World Championship final at the Lonato circuit as Luca Corberi - whose family operate the venue - threw his bumper at a rival and ignored marshals as he stormed off across the track after an incident. pic.twitter.com/PgCPs9JLlH