گیروڈی اٹالیہ سائیکل ریس کا تیسرا مرحلہ ایکواڈور کے جوناتھن کیسیڈو نے جیت لیا

روم (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایکواڈور کے سائیکل سوار جوناتھن کیسیڈونے گیرو ڈی اٹالیہ سائیکل ریس کا تیسرا مرحلہ جیت لیا جنہوں نے 150 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 2 منٹ اور 33 سیکنڈ میں طے کیا۔

تفصیلات کے مطابق اٹلی میں گیرو ڈی اٹالیہ کا 103 واں ایڈیشن جاری ہے جس میں سائیکلنگ کی دنیا کے نامور سائیکل سوار ٹائٹل کے حصول کیلئے کوشاں ہیں۔ گیرو ڈی اٹالیہ سائیکل ریس کے تیسرے مرحلے میں سائیکل سواروں نے اینا سے اٹنا تک کا 150 کلومیٹر پر محیط پہاڑی فاصلہ طے کرنا تھا جسے ایکواڈور کے سائیکل سوار جوناتھن کیسیڈو نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4گھنٹے 2منٹ اور 33سیکنڈز میں طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔

???? The stage win

???? The celebration

???? The jersey

What a win for @EFprocycling's @JonathanCaicedo in Stage Three of the #Giro d'Italia! ???? pic.twitter.com/znDZP9oatW