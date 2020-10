مہوش حیات کا رقص پیمرا کی پابندی کا نشانہ بن گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )آپ نے ان دنوں اپنی ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر رنگین اشتہار دیکھا ہوگا جس سے آپ حیران ہوں گے کہ اصل میں یہ اشتہار کیا ہے؟ مہوش حیات محض ایک بسکٹ کے اشتہار کے لئے روشنیوں سے بھر پورسیٹ پر چاروں طرف رقص کررہی ہیں۔پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی (پیمرا)نے مہوش حیات کے ڈانس کو پاکستانی ثقافت کے منافی قرار دیتے ہوئے ، گالا بسکٹ کے اشتہار پر بابندی عائد کردی ۔

اس اشتہار کے خلاف سب سے پہلے صحافی انصار عباسی نے ٹوئٹر پر آواز بلند کی اور پیمرا کی توجہ اس اشتہار کے مواد کی طرف دلائی ۔

انصار عباسی کے بعد وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے بھی اس اشتہار کو تنقید کا نشانہ بنا یا ۔

PM @ImranKhanPTI Sahb is totally against such anti Islamic stuff on media which is against our cultural norms & has damaging effects on our youth.

No place for such absurdity in an Islamic state, which was made on the Kailma Tayyaba

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ https://t.co/0nVDOGRKsC