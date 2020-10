 درپیش چیلنجز سے موثر انداز میں نمٹنے کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ درپیش چیلنجز سے موثر انداز میں نمٹنے کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے۔آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سکردو اور گلگت کا دورہ کیا،سکردو میں کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کو لائن آف کنٹرول پر تعینات افسروں اور جوانوں کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے بات کرتے ہوئے سخت موسمی حالات اور چیلنجنگ ماحول میں بھی ان کے بلند حوصلے ،تیاری کو سراہا۔جنرل قمر جاوید باجوہ نے زور دیا کہ کسی بھی خطرے کی صورت میں موثر جواب دینے کے لیے بھر پور تیار رہیں ۔ گلگت کے دورے کے دوران آرمی چیف نے جدید ترین سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا اور ان کی کوششوں کو سراہا۔ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک سپیشل کمیونیکشن آرگنائزیشن نے بنایا ہے۔ پارک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ میں جدید ریسرچ کے لیے معاون ثابت ہو گا، علاقہ میں سائبر انڈسٹری کی ترقی کے حوالے سے پراجیکٹ اہم کردار ادا کرے گا۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سافٹ ویئر پارک دفاعی کمیونیکیشن کے شعبہ میں نوجوانوں کی صلاحیت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس طرح کے دور دراز کے علاقوں میں سافٹ ویئر پارک ڈیجیٹلائزیشن کی جانب ایک حوصلہ مند قدم ہے۔

#COAS visited Skardu and Gilgit today. On arrival at Skardu, COAS was briefed on latest situation and operational preparations of FCNA troops deployed along #LOC. Interacting with officers and men, COAS appreciated their high morale, operational readiness (1/4) pic.twitter.com/Y4aKjtJYks