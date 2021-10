قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم کو کرکٹر کس نے بنایا؟ انتہائی حیران کن انکشاف کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے انکشاف کیا ہے کہ اُن کے کرکٹر بننے میں اُن کے ماموں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔

گزشتہ روز دُنیا بھر میں’ورلڈ ٹیچرز ڈے‘ منایا گیا اور اس موقع پر طالب علموں سمیت اہم شخصیات نے اپنے اساتذہ کے لیے سوشل میڈیا پر محبت بھرے پیغامات جاری کیے۔

اس حوالے سے کپتان بابر اعظم نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ماموں کے ہمراہ اپنی یادگار تصویر شیئر کی جوکہ بابر اعظم کے کیرئیر کے آغاز کے دنوں کی ہے۔

Mama jee, one of the most crucial figures of my cricketing journey. His no compromise on punctuality actually made me a better cricketer and taught me things which will accompany me all my life. Respect your teachers, as they define your future. #WorldTeachersDay pic.twitter.com/9tKoSSXkvt