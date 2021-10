فیاض الحسن چوہان کی جگہ لینے والے حسان خاور کون ہیں؟ وہ تمام باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) فیاض الحسن چوہان کی جگہ تعینات ہونے والے پنجاب حکومت کے نئے ترجمان اور وزیراعلی پنجاب کے معاون خصوصی حسان خاور سابق بیورو کریٹ ہیں اور ٘٘مختلف حکومتی عہدوں پر کام کرچکے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق حسان خاور کو وزیراعلی پنجاب کا معاون خصوصی اور ترجمان پنجاب حکومت بنایا گیا ہے۔پرنسپل سیکرٹری وزیراعلی پنجاب عامر جان نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کے مطابق پنجاب حکومت کے نئے ترجمان حسان خاور سابق بیورو کریٹ ہیں اور بین الاقوامی اداروں کیساتھ بھی کام کرچکے ہیں۔ وہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے سابق سربراہ عبدالسلام خورشید کے نواسے ہیں۔پنجاب حکومت کے نئے ترجمان حسان خاور ڈیفیڈ سیڈ پراجیکٹ کے ٹیم لیڈر رہے۔ اس کے علاوہ وہ پنجاب تھرمل اینڈ پنجاب انرجی ہولڈنگ کمپنی میں بطور ڈائریکٹر اور پبلک پالیسی ریسرچر کے طورپر بھی کام کرتے رہے ہیں۔ حسان خاور وزیراعظم ٹاسک فورس برائے آسٹریٹی اینڈ گورنمنٹ ری سٹرکچرنگ میں بھی کام کرچکے ہیں۔

حسان خاور کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی تعیناتی کے بعد ٹویٹ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں وزیراعظم عمران خان کے ویژن پر عمل درآمد کے لیے اپنی بہترین کوشش کروں گا۔انہوں نے اپنی تعیناتی پر وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کا شکریہ بھی اداکیا ہے۔

Alhamdulillah! I've been appointed as Special Assistant to Chief Minister Punjab on Information & Special Initiatives. I'm grateful to CM @UsmanAKBuzdar for trusting me for this important role

Will give my best under his leadership to achieve PM @ImranKhanPTI's vision