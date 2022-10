پاکستانی ٹیم کی نیوزی لینڈ کے سخت موسم میں پریکٹس ، پی سی بی نے تصاویر جاری کر دیں

کرائسٹ چرچ (ڈیلی پاکستان آن لائن) سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے لیے نیوزی لینڈ میں موجود قومی ٹیم نے بنگلا دیش کے خلاف پہلے سے میچ سے قبل شدید سرد موسم میں بھرپور پریکٹس سیشن کیا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کی پریکٹس سیشن کے دوران لی گئی تصاویر سوشل میڈیا پر شائع کی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی ٹیم ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا میچ کل بروز جمعہ بنگلا دیش کے خلاف کھیلے گی اور ا س سیریز کو ٹی 20ورلڈکپ سے قبل قومی ٹیم کی تیاریوں کے لیے اہم تصور کیا جا رہا ہے،پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر قومی ٹیم کے پریکٹس سیشن کی تصاویر شیئر کی گئی ہیں اور ساتھ ایک کیپش بھی درج کیا گیا ہے،پی سی بی کی جانب سے ٹوئٹر پر لکھا گیا ہے کہ لڑکے سرد موسم میں پسینے نکالنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔

Boys sweating hard in the cold weather of Lincoln ????#NZTriSeries #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/MnynD8hQLx