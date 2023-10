یورپی اراکین پارلیمنٹ کا جی ایس پی پلس سکیم کو توسیع دینے کا فیصلہ

اسلام آباد(آئی این پی) یورپی ارکان پارلیمنٹ نے جی ایس پی پلس سکیم کو مزید 4سال توسیع دینے کا فیصلہ کرلیا،نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا کہ پاکستان کیلئے موجودہ جی ایس پی پلس کی سہولت دسمبر 2023میں ختم ہونی ہے جس پر یورپی ارکان پارلیمنٹ نے2027تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔

Alhamdolillah, I am pleased to share that the EU MEPs have decided to roll over the rules on the Generalised Scheme of Preferences (GSP) till 2027.



The European Council is expected to give its final approval for the extension of the current Scheme soon.



I take this opportunity…