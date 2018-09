کیا آپ تعلقات کی بحالی کیلئے پرامید ہیں ؟امریکی وزیر خارجہ کے سوال پر وزیراعظم نے ایسا جواب دیدیا کہ ملاقات میں شریک تمام حکام کھلکھلا اٹھے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)نئی حکومت کے اقتدار سنبھالنے پر امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے وفد کے ہمراہ اسلام آباد کا دورہ کیا اور پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کیساتھ ملاقات کی جس میں پاک امریکا تعلقات اور دہشتگردی کیخلاف جنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔

اس کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم ہاﺅس میں ملاقات کی جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ،ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر شریک ہوئے۔

اس موقع پر امریکی عہدیدار نے وزیراعظم عمران خان سے سوال کیا کہ کیا آپ تعلقات کی بحالی کیلئے پرامید ہیں ؟،وزیراعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں کھلاڑی ہوں اور ہمیشہ پرامید رہتا ہوں،عمران خان کا کہناتھا کہ کھلاڑی جب میدان میں قدم رکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ جیتے گا۔

وزیراعظم عمران خان کے جواب پر ملاقات میں موجود پاکستان اور امریکی حکام کھلکھلا اٹھے۔

"'A sportsman is always optimistic ” said PM Imran Khan in his meeting with US FM #MikePompeo pic.twitter.com/xHRGns638s