شعیب اختر نے ہوا میں ایسا کام کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر شیئر کر دی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں

مظفر آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کے سابق مایہ ناز فاسٹ باولر شعیب اختر جب میدان میں اترتے تھے تووہ بلے بازوں کے خوف کے مارے چھکے چھوٹ جاتے تھے تاہم اب انہوں نے انتہائی بہادری کا کارنامہ انجام دے دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل فرنچائز لاہور قلندرز کشمیر میں ٹرائلز کر رہی ہے اور اس میں کرکٹ کے شوقین نوجوان اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں جبکہ اس موقع پر شعیب اختر بھی کشمیر میں موجود ہیں جہاں انہوں نے مظفر آباد میں پیرا گلائڈنگ بھی کی اور اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی اور ساتھ پیغام درج کیا کہ ” مظفر آباد میں پیراگرائنڈنگ کی ، جو کہ کشمیر کی انتہائی خوبصورت وادی ہے اور لاہور قلندرز کے ذریعے کشمیر میں سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں ۔

Paragliding in muzaffarabad ,the beautiful valley of Kashmir and Promoting Pakistan tourism in kashmir through Lahore Qalanders.#qalanderskapakistan #qalanderplayersdevelopment #travelerdairies pic.twitter.com/4dHLVj9ZqC