عظیم قومیں کبھی اپنے شہدا کو نہیں بھولتیں،آئیے شہدا کے گھر جائیں، ڈی جی آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ آج یوم دفاع اورشہدا ہے،آئیے شہداکے گھرجائیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے (آئی ایس پی آر )نے کہا کہ آئیں شہدا کے عظیم خاندانوں کوسلام پیش کریں،آئیں شہدا کی عظیم قربانیوں پرشکریہ اداکریں۔

میجرجنرل آصف غفورنے کہا کہ عظیم قومیں کبھی اپنے شہدا کو نہیں بھولتیں،ہم عظیم قوم ہیں۔

واضح رہے کہ آج ملک بھر میں یوم دفاع اور شہدا ملی جوش و جذبے سے منایا جارہا ہے اور شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا جارہا ہے ،ملک کے کونے کونے میں شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔

It’s ‘Defence & Martyrs Day’ today. Let’s visit homes of our martyrs. Let’s salute them and their great families. Let’s thank them for their great sacrifices for our country. Great nations never forget their martyrs; we are a great nation.#WeLovePakistan