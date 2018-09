آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ کے ہمراہ شہید پولیس سب انسپکٹر عباس کے گھر آمد،شہید کی قربانی کو سراہا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اوران کی اہلیہ شہید پولیس سب انسپکٹر عباس کے گھرگئے اور شہید سب انسپکٹر عباس کی قربانی کو سراہا۔

پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے (آئی ایس پی آر )کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور ان کی اہلیہ شہید پولیس سب انسپکٹر عباس کے گھر گئے ،آرمی چیف کی شہید شہداکی عظیم قربانیوں کوخراج عقیدت پیش کیا۔

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ وطن کیلئے جان قربان کرنے سے بڑی کوئی قربانی نہیں،ہماری زندگیاں وطن کیلئے وقف ہیں۔

COAS and Mrs COAS visited family of Shaheed Police Sub Inspector Abbas at his home. Lauded their great sacrifice for the nation and that of all Martyrs of Pakistan. “There isn’t any other sacrifice greater than one’s life. Our lives are dedicated to Pakistan”, COAS.@RwpPolice pic.twitter.com/7XQy0PcIX8