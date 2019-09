یوم دفاع و شہداء، شاہد خان آفریدی کہاں پہنچ گئے؟ جان کر آپ کو بھی ان پر فخر ہوگا

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے یوم دفاع و شہداءکے موقع پر پاک فضائیہ کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کے گھر کا دورہ کیا۔انہوں نے کہا کہ ’ مریم کی بہادری کے قصے سن کر بہت اچھا لگا‘۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ ’یوم دفاع تمام پاکستانیوں کے لئے ایک اہم دن ہے۔‘

Defence Day is a special day for all Pakistanis. I marked the day with a visit to PAF Pilot Shaheed Marium Mukhtiar's home. May Allah bless her soul, it was an amazing experience to hear about her bravery and courage, she will always be remembered. Pakistan Zindabad! pic.twitter.com/RsJerPZ72z