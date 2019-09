6ستمبر سے 11 ستمبر تک چھ چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جعلی نکلا، حکومت نے حقیقت بتا دی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ملک بھر میں 6 ستمبر سے 11 ستمبر کی چھٹیوں سے متعلق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز گردش کرتا نوٹیفکیشن جعلی نکلا، حکومت نے اس نوٹیفکیشن کی تردید کرتے ہوئے اصلی پریس ریلیز جاری کر دی۔ نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جعلی نوٹی فکیشن کے ذریعے لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ حکومت پاکستان نے ملک بھر میں 6 ستمبر سے 11 ستمبر تک چھ تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔

The attached notification is Fake and no such instructions have been issued by Government of Pakistan. pic.twitter.com/KY5vvWHaP9