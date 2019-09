نئے ڈومیسٹک سٹرکچر میں کوکابورا کے گیند کا استعمال ، قومی کرکٹرز نے سود مند قرار دیدیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کر کٹ بورڈ(پی سی بی) کی جانب سے نئے ڈومیسٹک سٹرکچر میں کوکابورا کے گیند کے استعمال کا قومی کرکٹرز نے سود مند قرار دے دیا۔

کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ گیند کی تبدیلی سے قومی اور بین الاقوامی کرکٹ کے درمیان فرق کم ہوگااس فیصلے سے ہمارے بالرز کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں کوکابورا کے گیند کا بہتر استعمال کرنا آئے گا، ہم کوکابورا کے گیند سے جیتنا زیادہ کھیلیں گے ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی کا کہنا ہے کہ آئندہ ڈومیسٹک سیزن میں کوکابورا کا گیند متعارف کروانا پی سی بی کا مثبت قدم ہے،انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے علاوہ انٹرنیشنل کرکٹ میں مکمل طور پر کوکابورا کے گیند کا استعمال کیا جاتا ہے۔فاسٹ باؤلر محمد عامر کا کہنا ہے کہ ڈیوک اور گریس کا گیند زیادہ سوئنگ ہوتا ہے جس سے قومی فاسٹ بالرز کو بین الاقوامی کرکٹ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ کوکابورا کے گیند کا استعمال نوجوان فاسٹ بالرز کو بین الاقوامی کرکٹ کی تیاری میں مدد دے گا،بطور فاسٹ بالرز ہمیں بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈیوک کا گیند کتنا زیادہ سوئنگ ہوجائے گا۔

In a bid to bridge the gap between domestic and international cricket, the PCB will be implementing Kookaburra balls in the upcoming domestic cricket season, which begins on 14 September.

