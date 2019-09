معروف سابق ٹیسٹ کرکٹر عبد القادر انتقال کرگئے معروف سابق ٹیسٹ کرکٹر عبد القادر انتقال کرگئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف سابق ٹیسٹ کرکٹر عبد القادرلاہور میں انتقال کرگئے ،سابق ٹیسٹ کرکٹر کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا ۔

جیونیوز کے مطابق سابق ٹیسٹ کرکٹر عبد القادر لاہور میں انتقال کرگئے ۔ ان کے داماد کرکٹر عمر اکمل کے بھائی کرکٹرکامران اکمل نے ان کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ عبد القادر کودل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا ۔

عبدالقادر کی عمر 63برس تھی ۔ وہ 15ستمبر 1955کو پیدا ہوئے ۔انہوں نے پہلا ٹیسٹ 1977میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا جبکہ ون ڈے کرکٹ میں پہلا میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف 1983میں کھیلا ۔ ان کو دنیا کرکٹ میں جادوگر کے نام سے پکارا جاتا تھا ۔ ان کے سوگواران میں 6بجے اور بیوی شامل ہیں جبکہ وہ معروف کرکٹر عمر اکمل کے سسر تھے ۔

عبد القادری کے انتقال پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور ،اینکر پرسن حامد میر ،شعیب اختر ،شعیب ملک ،سرفراز احمد ،بابر اعظم ،احمد شہزاد ،رمیض راجہ،شاداب خان اور محمد حفیظ سمیت دیگر کرکٹرز نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

We all belong to Allah SWT and to Him we all shall return. Deeply saddened to hear about Sir Abdul Qadir's death. May Allah meet his soul with a smile & keep him in His shade of love & mercy, Ameen.