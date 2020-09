حمزہ شہباز کی سالگرہ پر مریم نواز نے ایسا پیغام جاری کردیا کہ اختلافات کی خبریں دم توڑ جائیں گی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے چچازاد بھائی حمزہ شہباز کو 46 ویں سالگرہ پر مبارک باد دی۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز نے حمزہ شہباز کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی اور لکھا کہ ’حمزہ شہباز، آپ مسلم لیگ (ن) اور اس کے نظریات سے وابستگی کی قیمت ادا کر رہے ہیں، آپ حقیقتاً اپنے نام 'حمزہ' کے لائق ہیں، پیارے بھائی سالگرہ مبارک، آپ کی فتح ناگزیر ہے، مضبوط رہیں۔انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک سال سے اپنی فیملی خصوصاً پیاری بیٹی سماویہ سے دور اور قید تنہائی کی تکالیف جھیلتے ہوئے دیکھ کر اذیت ہوتی ہے۔

It’s agonising to see you suffer, away from your family for over a year,esp from our beloved little Samaviya, paying the price for your commitment to party &ideology. You really are worthy of your name ‘Hamza’. Happy birthday dear brother. Your victory is inevitable,stay strong❤️ pic.twitter.com/7af1kSRpKm

— Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) September 6, 2020