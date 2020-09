یوم دفاع کے موقع پر مہوش حیات کا وطن پر جان قربان کرنے والے شہدا کے لیے خوبصورت پیغام 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) معروف اداکارہ مہوش حیات نے مادرِ وطن کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذارنہ پیش کرنے والے فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔

6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں مسلح افواج کے ان تمام جوانوں کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں جنہوں نے ہمارے ملک کو بچانے کے لیے قربانیاں دیں۔مہوش حیات نے لکھا کہ میں ان تمام شہدا کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر روزانہ موت کا سامنا کرتے ہیں تاکہ ہم ہر رات سکون کی نیند سو سکیں۔انہوں نے مزید لکھا کہ آنے والی نسلوں کو تحفظ فراہم کرنے پر بھی ہم سب آپ (افواج) کے شکر گزار ہیں۔

I salute all those brave members of our armed forces who gave the ultimate sacrifice in protecting our country. I Thank those that cont to put their lives on the line everyday so we can sleep safely each night.We’ll owe you a debt of gratitude for generations to come! #DefenceDay pic.twitter.com/xNLCd16LVg

— Mehwish Hayat TI (@MehwishHayat) September 6, 2020