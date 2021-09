معروف فٹ بالر 39سال کوما میں رہنے کے بعد انتقال کرگئے

پیرس(ڈیلی پاکستان آن لائن)فرانس کے معروف فٹ بالرجین پیرے73سال کی عمر میں انتقال کرگئے۔

تفصیلات کے مطابق جین پیرے 39 سال کوما میں رہے۔1982 میں ایک آپریشن کے دوران وہ کوما میں چلے گئے ،جس کے بعد وہ مسلسل 39سال کوما میں رہے اور آج (سوموار کو) انتقال کرگئے۔جین پیرے فرانس اور معروف کلب پی ایس جی کی نمائندگی کرچکے ہیں ۔ اپنے کیرئیر کے دوران وہ بطورڈیفنڈر کھیلتے تھے۔

Former France and PSG defender Jean-Pierre Adams has died at the age of 73, after being in a coma for the past 39 years.

In 1982, Adams was administered a near-fatal dose of anaesthetic ahead of a routine knee operation and never regained consciousness.

