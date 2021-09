بھارت کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی، برطانوی میڈیا نے پروپیگنڈے کو بے نقاب کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کا برطانوی میڈیا نے جواب دیتے ہوئے بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کردیا۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی میڈیا 'ٹائمز نو' ایک جنگی طیارے کی ویڈیو کیساتھ خبر دی تھی کہ یہ پاکستانی طیارے ہیں جو کہ اس وقت افغانستان میں طالبان کی مدد کررہے ہیں۔تاہم اس خبر کے فوری بعد برطانوی میڈیا ادارے ' یوکے ڈیفنس جنرل ' نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ یہ پاکستانی نہیں بلکہ امریکی ایف 15 طیارہ ہے جو ویلز میں پرواز کررہا ہے۔

Indian news channel @TimesNow has broadcast a clip of an American F-15 flying in Wales and claimed it is proof of a "full fledged Pakistani invasion" of Afghanistan.https://t.co/0iK4wnyPyq