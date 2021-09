باولنگ کوچ کے عہدے سے اچانک استعفے کے بعد وقار یونس کا بیان سامنے آگیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے باولنگ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دینے والے وقار یونس کا بیان سامنے آگیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے اعزاز تھا ، ٹیم کو چھوڑنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے لیکن اب تبدیلی کا وقت آگیا ہے ۔انہوں نے پاکستانی ٹیم کے لیے نیک تمناﺅں کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں کامیابیوں کی دعا بھی کی ۔وقار یونس نے کہا کہ آج کا دن چھوڑ دینے اور آگے بڑھنے کی طاقت سکھائے گا ۔

واضح رہے کہ آج ہیڈ کوچ مصباح الحق اور باولنگ کوچ وقار یونس نے اپنے عہدوں سے استعفے دے دئیے ہیں ۔

An honour serving Pakistan & working with team & management.Always hard 2 say goodbye but time 4 a change. Wishing Pakistan Cricket all the very best & great success always.’Let today be the day you learn the grace of letting go & the power of moving on’ @TheRealPCB @iramizraja