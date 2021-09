افغان پناہ  گزینوں کو امریکہ  میں کھانے میں کیا مل رہا ہے؟  افسوسناک تصویر سامنے آگئی

ٹیکساس(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکہ میں موجود افغان پناہ گزین کی جانب سے امریکی انتظامیہ کی جانب سے ملنے والے کھانے کی تصویر شیئر کی ہے۔

تصویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حامد احمدی کی جانب سے پوسٹ کی گئی ہے،تصویر کے کیپشن میں انکا کہنا تھا کہ میں شکایت نہیں کررہا صرف بتارہا ہوں کہ گزشتہ 12 گھنٹے کے دوران مجھے کھانے میں کیا ملا ہے اور اب اگلا کھانا ہمیں 12 گھنٹے بعد ملے گا۔پناہ گزینوں کی زندگی شاید محفوظ ہوتی ہے مگر آسان اور پسندیدہ نہیں ہوتی۔

Not complaining but this is what I got last night for dinner and the next meal is 12 hours later. Refugee life might be safe but never easy & favorable. Fort bliss El Paso Texas. #AfghanRefugees #afghanistan pic.twitter.com/2X7eP8Uwa0