پاکستانی تن ساز نے بھارت کو ہرا کر ایشین باڈی بلڈنگ چمپیئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا

لاہور (ویب ڈیسک) واپڈا کے باڈی بلڈر فدا حسین بلوچ نے کرغزستان میں ہونے والی ایشین باڈی بلڈنگ چمپیئن شپ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا، ساتھ ہی انہوں ںے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ”ایلیٹ پرو کارڈ“ بھی جیتا اور مسٹر ایشیا کا ٹائٹل حاصل کیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کرغزستان کے شہر بشکیک میں منعقدہ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں واپڈا کے باڈی بلڈر فدا حسین نے بھارتی حریف کو شکست دیتے ہوئے 90 کلو گرام کیٹیگری میں یہ میڈل جیتا۔ چمپیئن شپ میں پاکستان سے 10 باڈی بلڈرز 14 مختلف کیٹیگریز میں مقابلہ کر رہے تھے۔

Congratulations Fida Hussain! U have made us all proud & proven if provided with the right tools & support one can do the impossible. #SAFsports mission is to empower young athletes to dream big & achieve their goals.????Ensuring #HopeNotOut with @SAFoundationN & @megastarsleague https://t.co/BlJAmmkTlu