نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کیا ہے؟

تحریر : پروفیسر ڈاکٹر ایم اے صوفی

قسط: 37

نظریہ پاکستان ایک جامع حقیقت ہے۔ ایک روشنی کا مینا ر ہے۔جس کی بدولت مسلمانانِ ہند نے آزادی حاصل کی ۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی سو سال حکومت کی۔ مسلم تہذیب اور مذہب کی نگہداشت کی۔ تاہم اپنی کوتاہیوں سے زوال آنا شروع ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بڑے شاطرانہ طریقے سے نارتھ ایسٹ انڈیا(بنگال)پرقبضہ 1753ءمیں کر لیا۔ بعد میں ہندو،مسلمانوں ریاستوں اور علاقوں پر قبضہ کیا۔ 1849ءمیں نارتھ ویسٹ آف انڈیا پر مکمل قبضہ کر لیا اور مسلمان محکوم قوم ہو گئی۔1857ءکی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے لیے انگریز حکومت میں زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ مسلمان ہر جانب سے پسے ہوئے تھے۔تعلیم کا اجراءمسلمان علاقوں میں نہ ہونے کے برابر تھامثلاًڈھاکہ یونیورسٹی 1913 ءمیں قائم ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمان علاقے تعلیم سے بہت دُور تھے۔ 1860ءمیں لاہور یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جو 1883ءمیں پنجاب یونیورسٹی کے نام سے موسوم کی گئی۔ صرف یہ ہی ایک مسلمان صوبوں کی یونیورسٹی تھی جس کا دائرہ کار دہلی تک پھیلا ہوا تھا۔ سرحد، بلوچستان اورنہ سندھ میں کوئی بڑا کالج ،یونیورسٹی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی متحدہ پنجاب کی واحد یونیورسٹی تھی۔

پورے ہند میں ہندو تجارت میں چھائے ہوئے تھے۔تعلیمی ادارے ،مرکز ہندو کے قبضے میں تھے مثلاًمدراس ،پٹنہ،الہ آباد،دہلی اور بمبئی وغیرہ میں تھے۔ سرکاری اسامیاں ہندو کےلئے تھیں۔ہندو منّظم تھے کیونکہ ان کو انگریز کی آشیرباد تھی۔انگریزنے ہندوﺅں کو سماجی ادارے کے لیے اُبھارا اور1884ءمیں آل انڈیا کانگریس پارٹی بنائی۔اس تنظیم کا نام مسٹرہیوم نے دیا۔ کانگریس پارٹی کے پہلے تین صدور انگریز تھے۔ گویا کانگریس ہائی کمان میں انگریز اور ہندو چھائے ہوئے تھے۔ جو مسلمان شامل ہوئے وہ گنتی پوری کرنے کےلئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی کانگریس کے مقتدر لیڈر تھے۔ سروجنی نائیڈو نے ان کو1916ءمیں ”ہندو مسلم اتحاد کا پیامبر“ کا خطاب دے رکھا تھا۔ کانگریس قوم پرستی کا ڈھونگ رچائے ہوئے تھی وہ صرف ہندوﺅں کے مفاد میں ایک تحریک تھی۔

کانگریس میں رہتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کی ابتداء17مارچ1911ءسے کر دی تھی جب آپ نے مسلم اوقاف مسودہ قانون بڑی محنت اور مسلم اُلفت کی بناءپر تیار کیا۔ اِسی طرح آپ نے ابتدائی تعلیم کا مسودہ 19مارچ1912ءکو تیار کیا۔ مسلم اوقاف بل برائے توثیق اپریل1913ءمیں پیش کر کے اپنے تشخص کو نکھار دیا اور پھر مسلم لیگ کے نویں اجلاس منعقدہ30دسمبر1916ءمیں شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔اب یہ نظریہ آگے مسلمانوں کی فلاح کےلئے چلتا رہا۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کی زیادہ تر آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ہندوستان کا یہ حصہ نہایت پسماندہ تھا۔ اس کی ابتدائ1901 ءمیں لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے یوں کی کہ پنجاب کے6 پسماندہ اضلاع ہزارہ، مردان،پشاور،کوہاٹ ،بنوںاور ڈیرہ اسماعیل خان کو علیٰحدہ کر کے قبائل کے ساتھ ملا کر نیا صوبہ بنا دیا۔ یہ علاقہ تعلیمی ،سیاسی ، اقتصادی لحاظ سے باقی ہندوستان کے صوبوں سے پسماندہ تھااس کی ایڈمنسٹریشن اور سرکاری کاروبار ایک کمشنر کرتا تھاگویا صوبہ سرحد کمشنری تھا۔

قائد اعظم محمد علی جناح نے 11مارچ1926 ءکو ہند کی اصلاحات کو صوبے تک توسیع کرنے کا مطالبہ امپیریل اسمبلی میں پیش کیا۔محمد علی جناح ہند کے واحد لیڈر تھے جن کو مسلم علاقوں کی ترقی کی فکر تھی۔چنانچہ 13مارچ 1928ءکو آپ نے صوبہ سرحد کےلئے دستوری اصلاحات پیش کیںجو نظریہ پاکستان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ گویا آپ کو مسلم قومیت کے احساسات کا علم تھا ۔مسلم قومیت کی دیکھ بھال ،ان کے دکھ کم کرنے، ان کو معاشرہ میں اعلیٰ مقام دلانے کا ہی نام ” نظریہ پاکستان“ہے۔ پھر پہلی گول میز کانفرنس28 نومبر1930ءکو آپ نے دوسرے علاقوں کا خیال کیا۔ہند کے سارے مسلم لیڈر انگریز سے اتفاق کرتے تھے مگر ان دوحضرات نے مسلم قومیت والے علاقوں کےلئے خاص عمل کیا ۔یہ تھے محمد علی جناح اور علامہ محمداقبال ۔

ان دنوں علامہ سر محمد اقبال مسلمانانِ ہند کی پریشانی سے بڑے فکر مند رہتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے ہندوستان میں کئی برس حکومت کی اب سار ی تجارت ہندوﺅں کے پاس تھی۔ انگریز بھی ان کی تائید میں لگے ہوئے تھے انگریز اور ہندو مسلمانوں کو اپنا دشمن اوّل گردانتے تھے اور مسلمان تعلیمی اقتصادی اعتبار سے بہت پیچھے تھے۔ چنانچہ علامہ اقبال ان تمام واقعات اور حالات کابغور مطالعہ ،مشاہدہ کر کے ایک آئینی قسم کاحل نکالنے کےلئے لگ گئے اور مسلم قومیت کا احساس پیدا کر لیا اور کہا کہ اسلام ہمارا ہی دین نہیں بلکہ یہ عالمگیر فکروعمل ہے اور مسلم قوم کی نجات کا راستہ اپنے الہ آباد کے خطبہ میں پیش کیا۔ آپ نے اپنے خطبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ امت مسلّمہ کی شاندار روایات اور اُصول بیان کیے اور طویل خطبہ میں ہند کے مسلمانوں کےلئے ایک جُدا وطن کا نظریہ یوں پیش کیا۔

”میں بڑی سوچ و بچار کے بعد اس وقت ہند کے مسلمانوں کےلئے ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ ایک مکمل بھرپور مسلم ریاست کاقیام عمل میں لایا جائے جو ہندوستان اور اسلام کےلئے بڑا فائدہ مند ہو گا۔ کیونکہ اس سے ہندوستان میں امن اور سیکیورٹی کی فضاءپیدا ہو گی۔ کیونکہ اندرونی طور پر سیاسی قوت میں توازن ہوگا اور اسلام کو ماننے والے ہندوستانی مسلمانوں پر عرب النسل کے داغ جو امپیریل پاورز نے دے رکھے ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ جب ایسا ہو جائےگا تو قانون ،تعلیم ،تہذیب میں قربت حاصل ہو گااور امن و سکون ہوگا۔ یورپین اُصولوں کی جمہوریت ہندوستان میں اس وقت تک نہیں اُبھر سکتی جب تک یہاں کی قومیت کے مسائل کو حل نہ کیا جائے۔ہندوستان کے مسلمان کی اب ضرورت مسلم انڈیا کی تشکیل ہے۔ میرا خیال ہے کہ شمال مغربی سرحدی حصہ کے کچھ علاقوں، پنجاب،سندھ اور بلوچستان کو اکٹھا کرکے ایک ریاست کا درجہ ہندوستان کے اندر کر دیا جائے۔جہاں مسلمانوں کو مکمل خود مختاری حاصل ہو۔ ایسا عمل برطانوی حکومت کے اندر یا باہر رہ کر ممکن ہو سکتاہے۔ مسلمان جُدا قوم ہیں۔ جُدا قوم کو جُدا وطن کی ضرورت ہے۔لہٰذا شمال مغربی ہندوستان میں مجھے مسائل کے حل کا یہی راستہ نظر آتا ہے“۔

جب علامہ اقبال کے خطبہ الہ آبادکی رپورٹ نہرو کمیٹی کے سامنے لائی گئی تو اس رپورٹ کو فوری طور پر نامنظو ر کیا گیا۔ علامہ اقبال کے نزدیک ہندوستان کے کمیونل مسائل کا حل تھا کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق ملنے چاہئیں۔یہ دوقومی نظریہ ہے۔جو سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات کی تکمیل کےلئے علامہ نے28مئی 1937ءکو قائد اعظم کو طویل خط تحریر کیا اور اپنا مؤقف الہ آباد خطبہ والا دہرایا” کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا واحد حل مسلم انڈیا کی تشکیل میں ہے۔“ یہ ضروری ہے کہ ملک ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیاجائے اور آپ نہرو کو یہ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی تھے جنہوں نے 7جنوری1931ءکو آئندہ دستور اور مسلم اقلیت کے بارے میں بل پیش کیا۔آپ نے 13جنوری1931ءکو کہا”دستوراور ہندو مسلم تصفیہ ناگزیر عمل ہے۔“

بیرسٹر محمد علی جناح کے 14 نکات پر مشتمل قرار داد28 مارچ1929 ءکا مسودہ مسلم لیگ کونسل کے اراکین میں تقسیم کیا گیا۔ یہ نہرو کمیٹی کی رپورٹ 22دسمبر1929ءکے جواب میں تھا۔ یاد رہے کہ آئینی اصلاحات کے لیے18نومبر 1927ءکو سائمن کمیشن کا تقرر کیا گیا۔ اس میں کوئی ہند کا نمائندہ نہ تھا۔14نکات اصل میں مسلمانوںکی نمائندگی، مسلم اکثریت والے علاقوں کاتحفظ تھا۔ یہیں سے ”دو قومی نظریہ “ اُبھرتا گیاجسے ”نظریہ پاکستان“ کہتے ہیں۔ جس کی بناءپر14 اگست1947ءکو پاکستان حاصل ہوا۔ نظریہ ایک دن ،ایک رات میں نہیں بنتا،لہٰذا یہ مضبوط ترین نظریہ ہے۔ جس کی بناءپر پاکستان30 سال کی جدوجہد سے حاصل ہوا۔ نظریہ پاکستان کسی سیاسی جوڑ توڑ ،پالیسی کے لیے نہیں۔یہ تو مسلم قومیت کا نظریہ ہے۔ اس پر جو عمل کرے گا اسلامی اقتدار کا محافظ ہوگا اور انصاف ،سچائی اور بے غرضی سے عمل کرے گا۔ لہٰذا نظریہ پاکستان یا مسلم قومیت کسی گروہ کا نام نہیں یہ ساری اُمت مسلّمہ کا نام ہے۔ جی سی لچن برگ نے کہا تھا:

"Don't Judge a man by his opinions , but what his opinions have made him "G.C.Lichtenberg.

”کسی شخصیت کو یا نظریہ کو لوگوں کی رائے سے نہیں ناپا تو لا جاتابلکہ اس کے متعلق مختلف آرا ءکا اندازہ لگائیں جہاں وہ انسان پہنچا ہے“۔

قائد اعظمؒ کا شمار عالم اسلام کی ان ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے کارنامے اپنی انفرادیت اور تنوع کے باعث دُنیا بھر میں رشک سے دیکھے جاتے ہیں۔ کہنے کو تو وہ محض سیاستدان تھے بلکہ ایک ایسی بااُصول کراماتی شخصیت تھے جنہوں نے غیر متزلزل اُصولوں اور موقفات کے چراغوں کو اپنے خون جگر اور خون تمناکے نایاب روغن سے روشن کیا۔

نظریہ پاکستان کے وہ ہی لوگ علمبردار ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ14فروری 1947ءکو قائد اعظم نے شاہی دربار سبّی میں اسلام کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا تھا:” میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے۔ جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلامؐ نے دیا ہے۔ ہمیں چاہیئے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی اُصولوں پر رکھیں۔ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کےلئے نہیں کیا تھا بلکہ ایک تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جہاں ہم اسلام کے اُصولو ں کو اپنا سکیں۔“(13جنوری 1947ءاسلامیہ کالج پشاور)

نہ تو نظریہ پاکستان کسی قوم کی دشمنی پر اُبھارتا ہے اور نہ جنگ پر ، صرف مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ آپ نے 25جنوری 1948ءکو فرمایا تھا۔

”میں ان لوگوں کی ذہنیت کو سمجھ نہیں سکا جو دیدہ دانستہ یہ شرارت، پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بناءپر نہیں بنایا جائے گا۔“

آپ نے تفصیل سے کراچی بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 14سو سال قبل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمہوریت کی بنیادیں رکھ دی تھیں۔قائد نے کہا کہ پاکستان اسلام کے اُصولوں کے مطابق بنایا جائے گا۔

یہ تھا نظریہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی اور قائد اعظم کے ماننے والے اس نظریہ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں باقاعدہ شمولیت 10اکتوبر1913 ءکو کی۔ آپ نے باقاعدہ مسلم لیگ کے آئین کے مطابق رکنیت فارم پر دستخط کیے۔ مولانا محمد علی جوہر اور وزیر حسن سیکرٹری مسلم لیگ نے توثیق کی۔ آ پ نے تحریری وعدہ کیاکہ اگر مجھے مسلم لیگ کی ممبر شپ مل گئی تو مسلم لیگ کے آئین کی پاسداری کروں گا۔انہو ں نے کانگریس کے ساتھ رہ کر دیکھ لیا تھاکہ متعصّب ہندو مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا مسلک اور نصب العین ہند کی کامل آزادی اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ جس سے اُن کے حقوق تہذیب ،تمّدن ،رسم و رواج ، روایات اور اُن کے دینی تشخص کی بدرجہ اتم حفاظت ہو جائے اور یہ اس انداز اور خوش اسلوبی سے ہو کہ مسلمانوں کو اس کا پورا شعور اور ادراک حاصل ہو جائے۔

قائد اعظم نے مسلم لیگ کےساتھ کامل وابستگی کا اعلان بمبئی میں 8مارچ 1934ءکو کیا اور پھر مسلمانوں کی تمام تنظیموں کو متحد ہونے کی اپیل کی اورآپ نے تمام مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت دی۔ 1935ءمیں وفاقی سکیم کی مخالفت کی۔ پھر آپ نے لاہور ،بمبئی ،دہلی ، سری نگر، کلکتہ اور پشاور کے مختلف شہروں میں1936ءمیں مسلم لیگ کا پیغام دیا۔1937ءمیں ناگپور ، کلکتہ ، ڈھاکہ ،بمبئی ،لکھنؤ ، شملہ ،پٹنہ اور دیگر شہرو ں میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے خطاب کیااور اس طرح دسمبر1939ءکو یوم نجات منایا۔

قائد اعظمؒ نے ہند کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے ہلالی پرچم تلے جمع کیایہ وہ کام تھا جس کوقائد اعظم نے محنت کے ساتھ ترجیح دی۔تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔نہ کوئی پنجابی،نہ پٹھان، نہ سندھی ، نہ بلوچی، نہ شیعہ مسلمان ایک تنظیم ہو گئے۔ 23مارچ 1940ءکو اپنے حقوق کی حفاظت کا اعلان کردیا۔ ہندوﺅں نے اسے قرار داد پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظمؒ اور مسلمانوں نے خندہ پیشانی سے یہ نام قبول کیا۔ منزل مقصود حاصل ہوئی۔ ہند کی تقسیم ہوئی۔ بڑی قربانیاں دی گئیں۔بے شمار انسان معصوم بچے، عورتیں شہید ہوئیں۔ بھارت اور پاکستان جُدا جُدا ملک بن گئے۔ ( جاری ہے )

کتاب ”مسلم لیگ اورتحریکِ پاکستان“ سے اقتباس (نوٹ : یہ کتاب بک ہوم نے شائع کی ہے، ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔ )