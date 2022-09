بھارت کے اہم بلے باز نے تمام فارمیٹ کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا

نئی دہلی ( ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے اہم بلے باز سریش رائنا نے تمام فارمیٹ کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے سریش رائنا نے کہا کہ اپنے ملک اور ریاست اترپردیش کی نمائندگی کرنا میرے لئے اعزاز کی بات ہے ، میں اب کرکٹ کے تمام فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کررہا ہوں،کیرئیر میں سپورٹ کرنے پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

It has been an absolute honour to represent my country & state UP. I would like to announce my retirement from all formats of Cricket. I would like to thank @BCCI, @UPCACricket, @ChennaiIPL, @ShuklaRajiv sir & all my fans for their support and unwavering faith in my abilities ????????